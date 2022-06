Sandy radicaliza no visual e surpreende os seguidores com o resultado: ''Arrasou''

A cantora Sandy impressionou a web ao mostrar o seu mais novo visual

CARAS Digital Publicado em 12/06/2022, às 09h00

Sandy (39) surpreendeu os seguidores na noite do último sábado, 11, ao revelar o seu mais novo visual.

No perfil do Instagram, a cantora compartilhou fotos mostrando do look parecido com o de 2006.

Para o início da sua turnê, a musa apostou no ruivo e arrancou elogios dos fãs.

"…E do nada… PÁ!! (Maria Chiquinha fazendo cosplay de Viúva Negra.)", brincou ela na legenda da publicação.

Sandy ainda revelou que os registros foram feitos por ninguém menos que o marido, Lucas Lima (39). "Foto do influencer favorito @lucas.lima", disse ela.

"Sandy é tão linda que deveria ser um elogio, tipo: nossa, você tá tão Sandy hoje!", declarou uma internauta; "O comeback de 2006 veio", disse outra; "Pronta pra turnê 2022", comentou um terceiro.

VEJA O NOVO VISUAL DE SANDY