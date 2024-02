Samara Felippo ostenta corpão ao surgir com look ousado

A atriz Samara Felippo movimentou as redes sociais ao compartilhar uma foto com um look ousado e confessou que está pensativa sobre o Carnaval

Samara Felippo movimentou as redes sociais ao compartilhar um clique ousado. A atriz, de 45 anos, surgiu exibindo suas curvas impecáveis ao fazer pose no batente de uma porta.

No clique publicado nos Stories do Instagram, a artista ostenta seu corpão ao surgir de costas, usando apenas um top e uma calcinha fio-dental vermelha. Na legenda da publicação, ela refletiu sobre a época do ano. "Me peguei pensativa nesse Carnaval", refletiu ela, sem dar mais detalhes.

Recentemente, Samara passou um período de férias na Califórnia, nos Estados Unidos, ao lado das duas filha, Alícia, de 14 anos, e Lara, de 10, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa. Após retornar ao Brasil, a atriz abriu o álbum de fotos da viagem que fez com as herdeiras. "Mais dessa viagem inesquecível com elas. Mais de nós", se derreteu a mamãe coruja na legenda.

Confira a foto:

Samara Felippo exibe corpão - Reprodução/Instagram

Samara Felippo sofre ao se despedir da filha nos EUA

No mês passado, Samara Felippo usou suas redes sociais para desabafar após passar uma temporada de férias com sua filha mais velha, Alicia, que tem 14 anos. Com lágrimas nos olhos, a atriz contou que sofreu muito após se despedir da primogênita, que agora mora com o pai, o jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos.

"A gente já está para embarcar de Sacramento para Dallas e depois de Dallas para São Paulo", disse al ao surgir com a filha caçula, Lara, que também é fruto de seu relacionamento com o ex-atleta. "Eu e a minha baixinha. Foi muito difícil me despedir da Alícia, senhor do Céu, mas é isso. Ela está vivendo a vidinha dela aqui, se adaptando, e quando ela quiser voltar, a gente vai estar esperando ela, né filha?", acrescentou em outro trecho.