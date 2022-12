Samara Felippo faz ensaio de lingerie e esbanja sensualidade

Samara Felippo fala sobre a potência feminina ao compartilhar fotos de topless em novo ensaio: 'Mexe emoções e energias inexplicáveis'

A atriz Samara Felippo (44) esbanjou sensualidade ao compartilhar um novo ensaio fotográfico ousado nas redes sociais. Desta vez, a morena apostou em fotos de topless e usando apenas uma calcinha pink com babados e aproveitou para desabafar sobre a importância de uma mãe explorar o seu lado feminino.

Nas fotos, ela deixou à mostra sua boa forma e as curvas impecáveis ao posar com pouquíssima roupa em um quarto. Enquanto isso, na legenda, a artista refletiu sobre explorar o lado mulher enquanto as filhas estão viajando com o pai.

"Fiz um desabafo sobre a partida das minhas filhas pro pai nesse fim de ano, finalmente, pois passam o ano inteiro comigo e vão nas férias. No vídeo, se quiser assistir volte dois posts, falo sobre a saudade, a nossa instabilidade emocional que é incontrolável nesse momento, falo do vazio que fica, que dói mas falo do quanto é importante deixar ir, ter esse momento pra mim, mergulhar em mim, curtir meu parceiro sozinha, poder gozar e gemer alto, inclusive: isso é bem potente viu mulheres, cavem esse momento mães. Dá poder, libera e mexe emoções e energias inexplicáveis", disse ela.

E completou: "E com um total de zero surpresa, muitas mulheres (que pena ne? E claro que são bem minoria mas me importo com elas) chegam com frases como: “Reclama que o pai nao pega, agora ta assim”. “Fala mal da maternidade o tempo todo e reclama agora”. “Nem vi nem lagrimas, quer lacrar”. “Sou a única que fico feliz quando vão pro pai? Pra que esse drama? Há algo errado comigo?”. Primeiro: chamar a dor de outra mulher de “drama” é algo de tanta falta de empatia. E outra: Não! Não tem nada de errado com vc!! Você está certíssima. E que bom que pode expressar isso sem culpa. Quem vem me julgar, realmente não me lê e não alcança meu discurso. Estou muito feliz que minhas filhas estão felizes com pai, estou muito feliz que terei esse tempo pra mim, feliz em saber que elas voltarão e mais feliz ainda em poder mostrar esse ensaio lindo dessa Samara que existe em mim e vai SE aproveitar muita nessas férias. Menos julgamentos mamães".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Samara Felippo alfineta críticas ao seu cabelo branco

Há pouco tempo, a atriz Samara Felippo revelou que foi alvo de críticas ao assumir seu cabelo branco. A artista escreveu um desabafo para rebater os comentários negativos e defender a sua autoestima. "Não tenho NADA contra autocuidado, bem estar do nosso corpo, mas é tudo ANTI sermos nós, mulheres principalmente pós os 40. Puxa aqui, preenche ali, pinta a raiz, lipa, depila, tira essa mancha, não usa essa roupa fica ridículo, NÃO ENVELHEÇA!!!!!! Eu/sociedade como atriz então me cobro todos os dias. Antes de ir no Faustão eu pensei inúmeras vezes em pintar o cabelo, por que?? Ainda. Por que? Escrevo, milito, luto, me curo e ainda assim, penso e repenso em aparecer em rede nacional como uma mulher no auge dos seus 44 anos com os cabelos brancos. E veja bem: pintaria sem problemas pra um novo personagem. Mas a questão não é essa", continuou.

"Eu hoje olho pra minha raiz que cresce e ainda não consigo amar por completo. É impregnado na gente. Nos educam tanto pra nos odiarmos e fica entranhado em cada célula do seu corpo.

Repito sempre: E olha que sou uma mulher super dentro do “padrão”. Mas envelhecer… aah como ainda é duro envelhecer aqui. Seguimos, lindas aos 40, 50, 60", disse ela.