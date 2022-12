Saiba quanto o ex-BBB Eliezer gastou para mudar o rosto

Ex-BBB Eliezer desembolsa um dinheirão para fazer mudança em seu rosto com direito a harmonização facial, botox e preenchimento labial

O ex-BBB Eliezer (32) passou por uma transformação em seu rosto nos últimos tempos. O rapaz renovou a sua aparência ao passar por procedimentos estéticos e o valor do tratamento acaba de ser divulgado na internet. O namorado de Viih Tube (22) precisou colocar a mão no bolso para turbinar a sua aparência.

De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Eliezer gastou cerca de R$ 15 mil em seu tratamento no rosto. Ele fez harmonização facial, aplicação de botox e preenchimento labial. As mudanças dele podem ser vistas principalmente na região da mandíbula e do bigode chinês.

Antes disso, Eliezer também já tinha feito o transplante de barba para aumentar o volume de pelos na região.

Eliezer conta sobre a vida íntima com Viih Tube

O ex-BBB Eliezer surpreendeu ao contar sobre a vida sexual com Viih Tube. Esperando o nascimento da primeira filha do casal, ele contou que eles estão se redescobrindo durante o sexo na gravidez."Estou entendendo que o sexo é por fases. No comecinho da gravidez, quando a gente descobriu, ela teve uma fase que, Nossa Senhora, o desejo dela estava multiplicado por um milhão. O negócio estava frenético ali (risos). Hoje, eu consigo perceber que deu uma diminuída. Mas tem semanas que o negócio pega fogo", contou ele na Quem.

"Acho que é importante a gente respeitar isso. Não tem nenhum tipo de cobrança da minha parte. Acho que isso é tão pequeno perto de todo o resto. E é uma fase. Eu já tinha lido sobre isso e imaginei que isso aconteceria. Super entendo. Depois a gente transa. A gente tem a vida inteira para transar. Mas é importante dizer que o sexo não acabou. A nossa vida sexual ainda existe. Mas mudou e vem mudando. Cada semana ela está de um jeito", explicou.