Sabrina Sato ostenta curvas impecáveis em fotos de biquíni: ''Sereia''

A apresentadora Sabrina Sato deixou os seguidores babando com fotos da viagem de férias para as Bahamas

Redação Publicado em 30/07/2022, às 13h12

Sabrina Sato (41) abriu um álbum de fotos deslumbrantes da sua viagem de férias para as Bahamas com a família. A apresentadora ostento o corpaço com um biquíni estampado e arrancou elogios.

Para aproveitar um dia na praia da ilha Exuma, a musa apostou em um biquíni xadrez nas cores branco e rosa. E para as fotos, ela complementou o look com uma camisa rosa e óculos escuros.

A artista também posou ao lado do marido, Duda Nagle (39), e da filha, Zoe (3), no local paradisíaco e impressionou.

Os admiradores não pouparam elogios. "Que mulher linda", "Um verdadeiro paraíso", "Maravilhosa", "Que família perfeita", dispararam nos comentários.

Durante a estadia na ilha, Sabrina Sato e a família curtiu um banho de mar, nadaram com tubarões e alimentaram porcos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

SABRINA SATO APOSTA EM LOOK PODEROSO PARA APRESENTAR PROGRAMA NO GNT

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais para mostrar o look usado para mais um Saia Justa no GNT. Em seu perfil no Instagram, Sabrina compartilhou uma sequência de fotos mostrando a produção poderosa e de luxo para mais uma gravação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!