Sabrina Sato esbanja corpaço de look todo jeans com saia curtinha: ''Rainha da perfeição''

Apresentadora Sabrina Sato deixa pernões sarados à mostra ao apostar em look todo jeans de minissaia, jaqueta e boina e recebe elogios

A apresentadora Sabrina Sato (41) chamou atenção nas redes sociais na quarta-feira, 30, ao exibir look escolhido para mais um dia de trabalho!

Esbanjando sua beleza, a artista, que é a nova jurada do reality show musical The Masked Singer Brasil, surgiu toda produzida com um visual todo em jeans para o programa Saia Justa, do canal GNT, ao lado de Astrid Fontenelle (61), Liniker (27), Luana Xavier e Larissa Luz.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa roubou a cena ao deixar à mostra suas pernas torneadas e bronzeadas em minissaia marcando a cinturinha com botões. De jaqueta estilo cropped, ela apostou no carão nos cliques e completou a produção com boina também jeans e sandálias pretas com detalhes dourados.

"De sainha #SaiaJustaNoGNT hoje com a maravilhosa @linikeroficial ao lado das minhas amadas @astridfontenelle @luaxavier @larissaluzeluz no @gnt e @globoplay", disse Sabrina Sato ao legendar o post.

"Você sempre arrasa", "Maravilhosa", "Essa menina é uma Barbie oriental. Coisa mais lindinha", "Essa mulher não dá Brasil", "Lindona, a rainha da perfeição e deslumbrante", babaram os fãs nos comentários.

Confira o look all jeans de Sabrina Sato:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato se declara no aniversário de 4 anos da filha Zoe

A apresentadora Sabrina Sato celebrou na terça-feira, dia 29, o aniversário da sua filha Zoe, que completou 4 anos de vida. A pequena é fruto do relacionamento de Sabrina com o ator Duda Nagle, de 39 anos. Em suas redes sociais a apresentadora prestou uma homenagem para a filha e publicou um vídeo fofo, que relata alguns momentos especiais vividos com a herdeira.

“Eu agradeço a Deus todos os dias por ter o privilégio de ser sua mãe. Hoje a Zozo completa hoje 4 anos, a pessoa mais importante da minha vida! O amor mais puro e sincero que já senti. Meu coração transborda todos os dias quando ela chega do colégio contando as coisas novas que aprendeu, os amigos que fez e ficamos horas conversando”, começou dizendo Sabrina.

