Sabrina Sato esbanja beleza e estilo em cliques vestido look todo preto

A apresentadora Sabrina Sato publicou uma série de cliques em que vestia um look all-black

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 11h05

Nesta última sexta-feira, 11, Sabrina Sato (41) publicou em seu Instagram uma série de fotos em que aparcia com um look all-black.

O visual composto por uma jaqueta, uma camiseta over-sized e calças de couro foi complementado por um grande óculos escuro espelhado.

A musa do Carnaval do Rio e de São Paulo também vestiu seu look todo preto na sua filha Zoe (3), que apareceu sorrindo em um dos cliques.

Na legenda da postagem, a apresentadora do programa Saia Justa escreveu: “Garota Gótica”. Os fãs da esposa de Duda Nagle (38) aprovaram o look. “Maravilhosa demais”, comentou uma seguidora. E outro fã escreveu: “A mais poderosa”.

Confira aqui o look de Sabrina Sato!

