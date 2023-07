Sabrina Sato deixa fãs boquiabertos ao surgir com barriga à mostra: “Sexy”

A apresentadora Sabrina Sato recebeu chuva de elogios ao surgir com a barriga à mostra e ostentando sua boa forma

Nesta sexta-feira, 7, Sabrina Sato deixou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos ostentando sua beleza e boa forma. A apresentadora surgiu em seu quintal com a barriga sarada à mostra.

A comandante do programa “Desapegue Se Puder” do canal GNT surgiu com um chapéu jeans tipo bucket, um top jeans que dava destaque para seu corpo escultural e uma peça íntima branca bem cavada que destacava suas pernas.

“Folguinha para a mamãe antes do trabalho. Mereço?”, escreveu a mãe de Zoe e ex-esposa do ator Duda Nagle na legenda da postagem contendo cinco fotos. O último clique do carrossel publicado era uma imagem em preto e branco da cachorrinha Coco.

Os seguidores de Sabrina adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Belíssima”, escreveu uma fã. Outro seguidor ainda comentou: “Muito sexy, linda”. E uma admiradora também elogiou: “Perfeita”.

“Poderosa e toda linda”, declarou uma fã ao ver as fotos. E outro seguidor ainda aclamou Sabrina: “Mais uma da série: nossos patrimônios”. Outra admiradora disse: “Linda! Você é uma mãe maravilhosa que quer ver sua filha crescendo muito feliz e com muita saúde”.

Falando sobre a pequena Zoe, fruto do relacionamento de Sabrina com Duda Nagle, nesta última quinta-feira, 6, a apresentadora comoveu as redes sociais ao se declarar para a herdeira em uma postagem.

“Para você, guardei o amor que aprendi vendo os meus pais. O amor que tive e recebi e hoje posso dar livre e feliz. Céu cheiro e ar na cor que arco-íris risca ao levitar”, escreveu a mamãe na legenda de fotos com a filha e fazendo referência à canção “Para Você Guardei o Amor”, de Nando Reis e Ana Cañas.

Previsão!

Recentemente, o tarólogo Val Couto fez uma previsão exclusiva para a CARAS Brasil na qual falava sobre a vida amorosa de Sabrina. De acordo com sua leitura, a apresentadora pode reatar com um amor do passado.

"Vejo felicidade garantida na vida da Sabrina e possibilidade dela reatar com um amor do passado. As cartas mostram alguém do passado na vida dela, que pode trazer algo muito bom para a vida deles. Algo que não foi concluído no passado mas que, no futuro, pode trazer uma alegria muito grande", compartilhou o tarólogo.