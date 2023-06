Sabrina Sato dá show de elegância ao posar com look curtinho: “Monumento”

A apresentadora Sabrina Sato esbanjou beleza e elegância ao posar para fotos com um look curtinho preto e verde

Nesta terça-feira, 20, Sabrina Sato deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos nos bastidores de uma gravação. A apresentadora esbanjou elegância ao posar com um look curtinho.

A mãe da pequena Zoe surgiu estilosa com um look composto por jaqueta e saia. O conjunto brilhante era preto com detalhes em verde, e a saia curtinha com penas verdes deixava as pernas torneadas da estrela à mostra nos cliques feitos por Dani Aguiar.

“Meu jeitinho”, escreveu a apresentadora do programa “Desapegue Se Puder” do canal GNT na legenda da postagem contendo dez fotos nos bastidores das gravações.

Os seguidores da jurada do programa “The Masked Singer Brasil” adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postgem! “Linda”, escreveu um fã. E outro seguidor comentou: “Lindíssima, não cansa nunca”. E uma admiradora declarou: “Me inspira muito”.

“Esse monumento chamado Sabrina Sato”, ainda elogiou um fã. E outro seguidor reagiu às fotos dizendo: “Maravilhosa sempre”. E uma admiradora ainda disse: “Nunca erra”.

Recentemente, Sabrina causou comoção nas redes sociais ao compartilhar um outro look. A comunicadora surgiu com um short jeans bem curtinho e uma blusa de frio toda colorida. Nas fotos, Sabrina fez questão de dar destaque para suas pernas musculosas que ficaram em evidência com o look curtinho.

Mãe e filha!

Além de seus looks, Sabrina mostra em suas redes sociais um pouco da sua vida pessoal com a filha Zoe. A menina, fruto do antigo relacionamento de Sabrina com Duda Nagle, encantou os seguidores ao surgir fazendo yoga ao lado da mãe. Além de fazer companhia, a menina ainda ajuda a mãe a se posicionar direito.

Mas essa não é a primeira vez que Zoe rouba a cena. A pequena divertiu os seguidores da apresentadora recentemente ao realizar um pedido surpreendente para a mãe. "Vamos parar de falar?", disse a menina para a mãe que se divertiu com o pedido.