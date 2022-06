Sabrina Sato compartilha cliques com look rosa e surpreende com o estilo

Apresentadora Sabrina Sato surgiu belíssima em cliques com look rosa

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 14h03

Na última quarta-feira, 29, a apresentadora Sabrina Sato (41) surpreendeu com sua produção para apresentar o Saia Justa no GNT.

Mais uma vez, Sabrina Sato ousou com o look e roubou a cena na web. Para apresentar o programa, Sabrina apostou em um look monocromático.

O look usado por Sabrina Sato contou com uma calça estilosa de alfaiataria e um casaco da mesma cor, brilhante.

Em seu perfil no Instagram, Sabrina mostrou o look e deu os detalhes da produção que teve o styling de Pedro Sales.

Veja o look usado por Sabrina Sato: