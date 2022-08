Sabrina Sato chama atenção com vestido básico para show de Caetano Veloso

Apresentadora Sabrina Sato encanta ao compartilhar look confortável e estiloso para show especial dos 80 anos de Caetano Veloso

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 09h38

A apresentadora Sabrina Sato (41) prestigiou o show especial em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso (80) no Rio de Janeiro, na noite de domingo, 07!

A esposa de Duda Nagle (39) e mãe de Zoe (3) compartilhou o look usado na apresentação de Cae ao lado da irmã, Maria Bethânia, e dos filhos, Moreno, Zeca e Tom, realizado no teatro da Cidade das Artes, na capital carioca.

Em seu perfil no Instagram, a artista, que esbanja estilo em suas peças na web, surgiu deslumbrante toda produzida usando um vestido nude básico da marca Prada em fotos feitas no Copacabana Palace, onde se hospedou com a família antes do show.

O look justinho poderoso ainda conta com franjas das coxas para baixo. Para completar, ela apostou em casaco de cetim, salto alto na mesma cor e conjunto de joias e bolsa em formato de conchas perolizadas. Sato ainda se derreteu ao postar um vídeo de Cae dançando ao lado de Bethânia no palco.

"Foi tão lindo #especialcaetanoveloso", escreveu Sabrina Sato na postagem.

Famosos como Rafa Kalimann e José Loreto, que assumiram o romance durante o evento, Gilberto Gil, Taís Araujo, Alexandre Nero, Murilo Benício, Cauã Reymond, entre outras celebridades, também marcaram presença no local.

Sabrina Sato exibe look para show especial de Caetano Veloso:

