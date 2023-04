Sabrina Sato aposta no tapa-mamilo em ensaio ousado

Solteira, Sabrina Sato relembra ensaio fotográfico com vestido ousado e quase mostra demais, mas se previne ao aderir ao tapa-mamilo

A apresentadora Sabrina Sato (42) abusou da sensualidade em um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Nesta semana, a estrela compartilhou as fotos feitas em um estúdio com um look ousado e vazado. Para proteger a sua intimidade, a musa aderiu ao adesivo tapa-mamilo.

Nas fotos, a artista deixou à mostra suas curvas impecáveis e o corpo sarado ao usar um vestido trançado e vazado. Por baixo do modelito, ela usou adesivos para proteger seus seios e também uma calcinha fio-dental.

Nos comentários da foto, ela recebeu vários elogios. “Como pode ser uma deusa”, disse um seguidor. “Que linda”, afirmou outro. “Belíssima”, declarou mais um.

Vale lembrar que Sabrina Sato é uma mulher recém-separada. Ela anunciou o fim do relacionamento de 7 anos com o ator Duda Nagle há pouco tempo. A artista confirmou o término com um comunicado nas redes sociais.

"Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento", disse ela.

E completou: "Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda é eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer".

Sabrina Sato celebra o nascimento do sobrinho Arthur

A apresentadora Sabrina Sato está em festa por causa do nascimento de mais um sobrinho, Arthur, filho do seu irmão, Karin Sato. Nos stories do Instagram, a artista registrou uma imagem de quando foi visitar o bebê na maternidade.

A estrela surgiu com o bebê no colo e elogiou o quanto ele é calminho. “Que benção! Que emoção ser tia mais uma vez. Parabéns mamãe, Gabi, e papai, Karin. Amo o Arthur e vocês pra sempre”, disse ela.