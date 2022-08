Sabrina Sato aposta em look luxuoso todo recortado: ''Toda linda de vermelho''

Apresentadora Sabrina Sato rouba a cena ao surgir com look luxuoso avaliado em US$ 1,7 mil para evento em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 08h58

Poderosa, a apresentadora Sabrina Sato (41) deixou os seguidores babando ao surgir com look deslumbrante em fotos de ensaio nas redes sociais!

Na terça-feira, 02, a artista compartilhou uma sequência de fotos em que aparece com um vestido bem chamativo, todo vermelho e cheio de recortes com flor na frente.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a esposa de Duda Nagle (39) e mãe de Zoe (3) esbanjou sensualidade com o visual coladinho ao corpo, que evidenciou suas curvas, apostando no carão. Para completar o look, ela escolheu um sapato com uma flor no salto.

"Toda linda de vermelho e vocês já vão saber porque…", escreveu Sabrina na legenda da postagem, fazendo mistério.

O post recebeu muitas curtidas e comentários, e os fãs destacaram a beleza da gata. "Uauuuuuuu", disse a sogra, Leda Nagle. "Rainha", "Vraaw maravilhosaahh!", "Lindaaaaa", "Maravilhosa", "Ai, que musa!", "Charmosa e sexy. Muito gata", "Deusa", babaram os admiradores.

O vestido é da marca Magda Butrym e vendido a US$ 1,7 mil. Os acessórios dourados são da grife YSL. O look completo de Sabrina custa em torno de R$ 28 mil.

Confira o look de Sabrina Sato avaliado em R$ 17 mil:

Filha de Sabrina Sato rouba a cena em aeroporto

No domingo, 31, Sabrina Sato desembarcou com Duda Nagle e Zoe em São Paulo após curtirem férias em Orlando e nas Bahamas. A família esbanjou simpatia e como sempre, a pequena, roubou a atenção com tamanha fofura e beleza. Simpática, a apresentadora parou para atender os fãs que pediram fotos.

