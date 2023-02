Ruivinha de Marte se compara a um 'tambaqui assado' após resultado de harmonização; entenda

Ex-participante do reality A Fazenda, Ruivinha de Marte mostrou o resultado em suas redes sociais

A influenciadora digital Ruivinha de Marte (25) mostrou, no último sábado, 28, o resultado das intervenções estéticas que resolveu fazer no rosto. Ao compartilhar fotos do procedimento, ela também revelou para os fãs que fez a harmonização facial no mesmo lugar que nomes como Giovanna Chaves, Sabrina Sato, Leandra Leal, Carol Trentini e Taís Araújo.

Os cirurgiões do estúdio de beleza são profissionais em alguns tratamentos não invasivos como: Jato de ácido hialurônico, treino clareador, ritual coreano e até mesmo uma massagem que visa aumentar a concentração de colágeno do rosto. Na publicação dos procedimentos de Ruivinha, o especialista escreveu: "Maravilhosa, me emocionou muito."

A ex-participante da 14ª edição do reality A Fazenda, da Record TV, que se chama Anny Bergatin, fez preenchimento de mandíbula e lábios e uma rinomodelação. Ao mostrar o resultado, em um vídeo publicado em sua conta oficial do Instagram, a ex-peoa apareceu bastante emocionada e feliz com o que viu, e escreveu, na legenda, um texto sobre amor próprio.

"Chegou o momento! Amor próprio é tudo né? Tô me sentindo mais bonita e segura. Fiz nariz, boca e queixo, tô muito feliz porque eram minhas inseguranças, mas agora eu tô mais bonita do que um Tambaqui Assado", completou ela, na publicação. Nos comentários, fãs e amigos elogiaram o resultado da influenciadora.

"Maravilhosa! Ficou ainda mais perfeita", elogiou um. "Minha irmãzinha fico mais linda ainda te amo", afirmou o ex-fazendeiro Shayan, que também participou do reality Casamento às Cegas Brasil, da Netflix. "Ficou muito lindo seu nariz. Mas vai devagar com esses preenchimentos de boca pra não ficar desproporcional", aconselhou um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anny Bergatin (@ruivinhademarte)

OUTRAS FAMOSAS QUE FIZERAM HARMONIZAÇÃO

Catherine Bascoy (22), ex-namorada do BBB Gui Napolitano (31) também resolveu mexer no visual e optou por realizar intervenções estéticas. Recentemente, a morena deu o que falar entre os seguidores ao surgir com algumas modificações na face.

No vídeo, a modelo ensina a fazer uma maquiagem, mas o que chamou a atenção foi os seus lábios inchados e a mandíbula definida, resultado da harmonização facial. "Nem reconheci”, comentou uma fã. “Nossa Cathe, volta ao normal, você é tão perfeita, ainda está linda, mas você natural é sem comparação”, disse outra. “Eu te achava a mulher mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida”, outra seguidora falou sobre o antes dos procedimentos.