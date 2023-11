Ruivinha de Marte fica aos prantos ao ver resultado de silicone: ‘Insegurança’

Ex-Fazenda Ruivinha de Marte cai no choro ao ver resultado de próteses de silicone pela primeira vez; veja antes e depois da cirurgia

A influenciadora digital Ruivinha de Marte, que ganhou notoriedade no reality show da Record, 'A Fazenda 14', surpreendeu seus seguidores ao exibir o resultado de uma cirurgia plástica. A peoa não segurou as lágrimas ao compartilhar detalhes de suas inseguranças e abrir o coração sobre sua decisão de colocar próteses de silicone nos seios.

Através de seu feed do Instagram, Ruivinha abriu um álbum de fotos com um biquíni transparente para mostrar os resultados da cirurgia. Na sequência, a influenciadora publicou um vídeo para explicar sua jornada até a operação: "Vou começar esse vídeo mostrando para você uma das minhas maiores inseguranças”, iniciou.

“Na verdade, essa insegurança já foi embora. Porque agora estou simplesmente turbinada! Esses peitinhos de caroço de azeitona nem existem mais. Finalmente criei coragem para realizar esse sonho, que parecia muito distante e quase impossível de realizar. Agora, sou a nova 'peitudinha de Marte'. Mais um sonho realizado com sucesso!", ela declarou.

Ainda no vídeo, Ruivinha aparece chorando logo após passar pela mesa de cirurgia. Deitada na maca do hospital, a influenciadora vai aos prantos ao notar a região dos seios mais volumosa. Na sequência, ela dividiu alguns vídeos em que aparece emocionada com a recuperação da cirurgia, que foi definida como a realização de um sonho.

“É isso mesmo, marcianos! Os peitos vieram com tudo. Finalmente venci o meu medo e encontrei uma pessoa que pude confiar 100% para fazer esse procedimento!”, a dançarina agradeceu a equipe médica: Eu deixei de lado por ter medo, porém, eles me passaram muita segurança,e tenho certeza que minha autoestima vai lá para Marte”, Ruivinha celebrou.

Vale lembrar que Ruivinha de Marte, cujo nome verdadeiro é Anny Bergatin, ganhou destaque por seus vídeos de dança nas redes sociais. Ela também demonstrou seu talento em clipes musicais de celebridades. No entanto, sua fama explodiu quando participou do reality rural. Embora não tenha vencido a competição, ela se destacou como a décima eliminada da edição.

Ruivinha de Marte já se emocionou com resultado de outro procedimento:

Ruivinha já caiu no choro ao ver o resultado de outra intervenção estética! Em janeiro deste ano, a influenciadora digital surgiu visivelmente emocionada em um vídeo ao se olhar no espelho pela primeira vez após passar por uma harmonização facial, no qual ela fez preenchimento de mandíbula e lábios e uma rinomodelação.

"Chegou o momento! Amor-próprio é tudo né? Tô me sentindo mais bonita e segura. Fiz nariz, boca e queixo, tô muito feliz porque eram minhas inseguranças, mas agora eu tô mais bonita do que um Tambaqui Assado”, escreveu a dançarina na legenda da publicação, que acumulou elogios dos seguidores por conta da mudança.