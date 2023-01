Ruivinha de Marte cai no choro ao ver resultado de harmonização facial: "Desproporcional"

Ruivinha de Marte impressionou os seguidores ao mostrar antes e depois do resultado de harmonização facial

No último sábado, 28, Ruivinha de Marte (25) resolveu fazer algumas mudanças em sua aparência e dividiu com os seguidores nas redes sociais todo o processo da realização do procedimento estético.

Em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, a ex-peoa surge visivelmente emocionada ao ver o resultado da harmonização facial, no qual ela fez preenchimento de mandíbula e lábios e uma rinomodelação.

“Chegou o momento! Amor-próprio é tudo né? Tô me sentindo mais bonita e segura. Fiz nariz, boca e queixo, tô muito feliz porque eram minhas inseguranças, mas agora eu tô mais bonita do que um Tambaqui Assado”, escreveu a dançarina na legenda da publicação.

Imediatamente, os seguidores da cantora encheram os comentários de elogios ao verem o resultado do procedimento facial: "Maravilhosa! Ficou ainda mais perfeita", elogiou um. "Minha irmãzinha fico mais linda ainda te amo", afirmou o ex-fazendeiro Shayan. "Ficou muito lindo seu nariz. Mas vai devagar com esses preenchimentos de boca pra não ficar desproporcional", aconselhou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RUIVINHA DE MARTE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anny Bergatin (@ruivinhademarte)

Antes e depois!

Quem também resolveu dar uma repaginada no visual foi Catherine Bascoy (22), ex-namorada do BBB Gui Napolitano (31). Recentemente, a morena deu o que falar entre os seguidores ao surgir com algumas modificações na face.

No vídeo, a modelo ensina a fazer uma maquiagem, mas o que chamou a atenção foi os seus lábios inchados e a mandíbula definida, resultado da harmonização facial.

“Nem reconheci”, comentou uma fã. “Nossa Cathe, volta ao normal, você é tão perfeita, ainda está linda, mas você natural é sem comparação”, disse outra. “Eu te achava a mulher mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida”, outra seguidora falou sobre o antes dos procedimentos de Catherine.