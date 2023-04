Romulo Estrela posa sem camisa, e a esposa baba: ''Coisa mais linda desse mundo''

Ator Romulo Estrela, o Oto de 'Travessia', exibe corpo musculoso ao surgir descamisado e recebe chuva de elogios dos seguidores

O ator Romulo Estrela (39), o Oto da novela das nove da Globo, Travessia, deixou os seguidores babando nesta quarta-feira, 05, ao surgir sem camisa nas redes sociais!

Ao publicar registros em que aparece sem camisa, usando apenas bermuda e tomando sol com o corpo musculoso molhado, o artista se mostrou grato pelas coisas boas que tem acontecido em sua vida após uma pausa nas gravações do folhetim de Gloria Perez.

Nas imagens, o galã posou com os olhos fechados e exibindo seus músculos em meio à natureza. "Uma pausa depois da gravação pra agradecer todas as coisas boas que me acontecem todos os dias", escreveu Romulo na legenda da postagem.

Nos comentários, Estrela ganhou elogios da esposa e dos fãs. "Coisa mais linda desse mundo", declarou Nilma Quariguasi. "Eita natureza abençoada", "Deus pegou as coisas mais lindas do universo e colocou nesse homem", "Ô homem bonito", "Lindo demais", "Eita como é divo", disseram.

Confira as fotos de Romulo Estrela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por R O M U L O E S T R E L A ® (@romuloestrela)

Romulo Estrela celebra aniversário e ganha declaração da mulher

O ator Romulo Estrela completou mais um ano de vida no mês de março e comemorou a data especial ao lado da família! Celebrando a chegada dos 39 anos de vida, o artista aproveitou o dia na companhia da esposa, Nilma Quariguasi, do filho do casal, Theo, de seis anos, e de familiares em um passeio de lancha em praia do Rio de Janeiro.

Ele compartilhou alguns registros de seu aniversário e agradeceu pelo carinho que recebeu. "Meu aniversário. Obrigado por todas as mensagens e carinho, tô feliz!", disse o galã, que ganhou declaração da mulher. "Dia do coração mais lindo desse mundo todo. Te amo, meu amor, te desejo o mundo inteiro e uma vida longa abundante de saúde, felicidades e muito amor. Menos que isso é pouco pra você. Agradeço tua vida, nosso encontro. Feliz novo ciclo!", se derreteu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!