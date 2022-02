Romulo Estrela arranca suspiros da web com bastidores de ensaio fotográfico: ''Espetáculo''

No backstage de ensaio fotográfico, Romulo Estrela ostenta estilo e beleza e ganha chuva de elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 12h30

Na última segunda-feira, 7, Romulo Estrela (37) deixou seus seguidores babando com os bastidores de um novo ensaio fotográfico.

O ator apareceu com um look impecável e arrancou suspiros com a beleza durante a sessão de fotos que aconteceu em São Paulo.

“Dia lindo de trabalho em SP. Já voltando pro meu Rio de Janeiro”, escreveu ele na legenda da publicação, que acabou de voltar de férias em Trancoso.

Pelos comentários, os fãs foram à loucura. “Espetáculo”, disse um. “Maravilhoso”, declarou outro. “Deus grego”, disparou mais um.

Após o recente fim de Verdades Secretas 2, no qual interpretou Cristiano, o galã já está escalado para viver protagonista na próxima novela das 6.