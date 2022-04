Rodrigo Simas chama atenção ao surgir sem camisa curtindo praia paradisíaca: ''Gato!''

Rodrigo Simas esbanjou beleza ao surgir sem camisa curtindo um dia ensolarado em uma praia paradisíaca

Nesta sexta-feira, 29, Rodrigo Simas (30) decidiu aproveitar o dia ensolarado que estava fazendo no Rio de Janeiro para curtir uma praia paradisíaca.

O ator fez alguns registros especiais no local e publicou em suas redes uma série de cliques onde aparece aproveitando esse momento especial.

Em uma das fotos, ele surgiu sem camisa, o que acabou chamando atenção da web, que não aguentou ver a beleza do ator e rapidamente passou a comentar no post.

"Gato!", "Lindo demais!" e "Maravilhosos!", foram só alguns dos elogios que o artista recebeu.

Além da foto dele, Rodrigo ainda mostrou toda a beleza da praia mostrando sua areia fofinha e seu mar com água cristalina.

Muita curtição no Carnaval!

Recentemente, Rodrigo abriu seu álbum de fotos do Carnaval que curtiu ao lado de familiares e amigos, entre eles, Bruno Gissoni (35), Bruno Fagundes (32), Miguel Romulo (29), Felipe Hintze (28) e Noemia Oliveira.

"Que delícia!" e "Lindíssimos", foram só alguns dos comentários que os fãs fizeram ao ver as imagens do post do ator.

Confira o clique deslumbrante que Rodrigo Simas fez sem camisa em uma praia paradisíaca: