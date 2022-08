Rodrigo Mussi chama atenção da web ao surgir sem camisa na piscina: ''Que gato!''

Rodrigo Mussi deixou seus seguidores babando ao exibir toda sua beleza em uma foto sem camisa

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 18h46

Nesta quarta-feira, 17, o ex-BBB Rodrigo Mussi (36) chamou atenção da web ao exibir toda sua beleza na web. O influenciador publicou uma foto onde aparece curtindo uma piscina, sem camisa e dando um largo sorriso para as lentes das câmeras.

Na legenda, o artista fez uma reflexão: "Aos finais de semana coloco meu senso crítico em suspensão, e vou ser feliz. Críticas apenas de Segunda a Sexta em horário comercial. Já passamos das 18 horas".

Rapidamente, seus seguidores passaram a comentar no post: "Que gato!", disse um. "Lindo milagre de Deus!", escreveu outro. "Cada dia mais lindo e forte!", falou ainda um terceiro.

Confira a foto de Rodrigo Mussi esbanjando sua beleza ao surgir sem camisa:

Rodrigo Mussi revela doença após acidente

Recentemente, Rodrigo Mussi revelou em suas redes sociais que está lidando com as sequelas psicológicos do acidente de carro que sofreu em março deste ano.

O influenciador contou durante uma entrevista com Leo Dias que está enfrentando uma depressão: "Tentei ser o mais sincero possível, coisas que as pessoas não sabiam, eu acabei falando ali, foi de coração, só uma coisa que tava aqui dentro e eu queria ter externado, só pessoas muito próximas sabiam, o acidente foi muito forte, tive a depressão realmente logo depois e eu lutei pa sair. To lutando pra sair, mas não sou um cara que gosta de usar desculpa pra nada".

