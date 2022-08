Rodrigo Lombardi arranca elogios da web ao posar só de roupão: ''Gato demais!''

Rodrigo Lombardi deixou seus fãs babando ao surgir usando apenas um roupão em foto arrasadora

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 16h15

Nesta segunda-feira, 15, Rodrigo Lombardi (45) chamou atenção da web ao usar suas redes sociais para compartilhar uma foto arrasadora que fez enquanto tomava um banho de sol usando apenas um roupão.

No registro, o ator aparece em uma sacada, admirando a natureza com uma cara séria, enquanto era iluminado pela luz do sol que realçava sua beleza natural e esbanjado estilo usando um lindo roupão branco.

Na legenda, ele escreveu: "Tá difícil... Mas vai dar certo", e ainda adicionou a hashtag de Travessia, próxima novela das 21h que ele está gravando no momento.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Gato demais!", disse um. "Lindo!", falou outro. "Que perfeição!", escreveu um terceiro.

Confira a foto arrasadora que Rodrigo Lombardi fez usando apenas um roupão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Lombardi (@rodrigolombardi)

Rodrigo Lombardi registra encontro com Grazi Massafera

Recentemente, Rodrigo Lombardi encantou a web ao compartilhar um encontro especial que teve com a atriz Grazi Massafera nos bastidores de um trabalho.

Na imagem, os dois apareceram juntinhos e o ator decidiu usar a legenda para elogiar a amiga: "Só eu que envelheço... não é justo!".

