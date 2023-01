Rodrigo Faro mostra foto das filhas e semelhança com Vera Viel impressiona: "Quem é a mãe?"

Elas cresceram! Herdeiras de Rodrigo Faro roubam a cena em novo registro publicado pelo apresentador

Rodrigo Faro (49) encantou seus seguidores ao mostrar uma nova foto ao lado da filhas, Helena (9), Maria (14), e da primogênita, Clara, de 17 anos, fruto do casamento com a modelo Vera Viel (47).

Na última terça-feira, 10, o apresentador compartilhou em sua conta no Instagram um clique inédito junto com a família em um momento de lazer no parque de diversões da Disney, em Orlando.

Na imagem, Rodrigo aparece com as herdeiras e a esposa em frente ao encantado castelo da Cinderela. Na legenda, ele escreveu: “Tá tudo bem…Sempre juntos!!!!”.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com a beleza e a semelhança da família. “Quem é a mãe??”, brincou uma seguidora. “A mulher dele parece ser filha”, declarou outra. “Família linda!! Gratidão sempre”, escreveu mais um.

Ainda recentemente, Vera Viel impressionou com um novo clique em sua rede social. A famosa mostrou como está curtindo o último dia em Miami, nos EUA, e chamou a atenção ao surgir deslumbrante na praia.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RODRIGO FARO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

UAU!

Rodrigo Faro (49) exibiu o shape sarado ao lado de sua esposa Vera Viel (47) em um post no Instagram. O casal aproveitou o dia ensolarado para ostentar as barrigas trincadas durante um banho no mar. O comunicador vestiu um shorts azul, que combinava com céu, já Vera vestiu um biquíni vinho tomara que caia.