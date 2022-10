Rodrigo Faro exibe o abdômen definido e arranca suspiros na web

Rodrigo Faro ostenta o seu físico impecável em selfie na academia e recebe elogios

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 19h03

O apresentador Rodrigo Faro deixou os fãs de queixo caído ao exibir o seu corpo definido nas redes sociais. Neste final de semana, ele registrou a sua beleza impecável ao posar sem camisa na academia.

O artista registrou o seu abdômen trincado ao aparecer fazendo 'carão' na selfie. Tanto que os fãs elogiaram a beleza dele. “Corpão hein”, afirmou outro. “O cara mais bonito”, declarou mais um. “Tá bonitão”, escreveu outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Rodrigo Faro recebe elogios da esposa, Vera Viel

Há poucas semanas, Rodrigo Faro fez aniversário e ganhou uma homenagem de sua esposa, Vera Viel, nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Vera Viel postou um clique em que o famoso aparece sem camisa no mar e fez uma linda declaração para o artista, com quem é casada desde 2003. Os dois estão juntos desde 1997 e são pais de três meninas, Clara (17), Maria (14), e Helena (9).

"Hoje é o dia desse HOMEM Lindo, Gato, Sarado e Amor da minha vida. Conheci com vinte e três aninhos e hoje está completando 49 anos. Quanta Gratidão a Deus eu tenho pela sua vida, meu amor, você sabe o quanto nós te amamos e desejamos que você tenha sempre muita saúde e felicidades e uma vida abençoada", iniciou Vera ao legendar a publicação.

"Parabéns pelo seu aniversário e assim como você disse pra mim. Você também merece tudo de melhor nesse mundo: EU! Vivaaaaa o seu diaaaaa", brincou ainda.