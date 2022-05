Reynaldo Gianecchini surge sem roupa ao relembrar ensaio fotográfico

Reynaldo Gianecchini resgata fotos de ensaio fotográfico ousado para projeto e arranca suspiros dos fãs

19/05/2022

O ator Reynaldo Gianecchini (49) agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 19. No clima de recordação com o TBT do Instagram, o artista resgatou o ensaio fotográfico que fez para o Projeto Pele, criado por Brunno Rangel e Marcelo Feitosa há alguns anos.

Nas fotos, Gianecchini apareceu totalmente sem roupa em fotos feitas em uma casa. Ao compartilhar as imagens, o astro recebeu vários elogios para sua beleza e boa forma.

“Que lindo”, disse um seguidor. “Perfeição”, declarou outro. “Uma obra de arte”, escreveu mais um. “Gatíssimo”, comentou outro.

Novo trabalho de Reynaldo Gianecchini

O ator Reynaldo Gianecchini está no elenco da segunda temporada de Bom Dia, Verônica, da Netflix, e relembrou o trabalho de construção do seu personagem. “Foi, talvez, o personagem mais difícil que já fiz”, disse ele no Otalab, de Otaviano Costa, no UOL. “Foi muito desafiador. É uma zona que eu não circulo muito. Não que eu não tenha as minhas sombras. Eu não sou esse fofo, ninguém é: tenho as minhas sombras”, declarou.

Logo depois, ele ainda completou: “Claro que a criatividade aciona aquele universo, então o ator tem que cutucar suas sombras. É desconfortável, mas é prazeroso também, porque é de mentirinha. É ótimo ter permissão para lidar com seus demônios. Gosto muito disso na profissão”.