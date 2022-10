Reynaldo Gianecchini se despede do cabelo grisalho e surge com novo visual

Reynaldo Gianecchini aparece com o cabelo tingido após meses usando os fios grisalhos

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 18h14

O ator Reynaldo Gianecchini está com novo visual! Nesta terça-feira, 25, ele foi fotografado nas ruas do Rio de Janeiro com o cabelo castanho escuro. Nos últimos tempos, o artista usou o cabelo grisalho natural. Agora, ele tingiu os fios.

O novo visual faz parte da preparação dele para um novo trabalho, mas que ainda não foi revelado.

Na semana passada, Gianecchini chamou a atenção ao encontrar a atriz Carolina Dieckmann em uma noite no teatro. Os dois posaram juntos e os fãs logo lembraram os pares românticos que eles já fizeram nas novelas Laços de Família e Passione, ambas na Globo.

Veja as fotos de antes e depois do novo visual de Reynaldo Gianecchini:

Fotos: Dan Delmiro/ Agnews