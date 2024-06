Repaginada! Carol Castro surpreende ao exibir novo visual: ‘Resolvi mudar’

Mudou muito? Carol Castro dá repaginada no visual e arranca elogios dos seguidores ao surgir com os fios renovados; veja as fotos

Na noite da última segunda-feira, 3, Carol Castro decidiu mudar o visual e surpreendeu os seguidores ao surgir com os fios renovados. Nas redes sociais, a atriz recebeu muitos elogios pela transformação na aparência. Desta vez, a artista abandonou sua marca registrada de fios bem escuros e apostou em um visual mais iluminado.

Através de seu perfil no Instagram, Carol apareceu no salão de beleza ao lado de seu cabeleireiro, Raphael Linhares, e posou exibindo seu novo visual. Além de cortar os fios ainda mais curtinhos, com direito a uma franja poderosa, ela também decidiu aderir às luzes em um tom discreto como uma morena iluminada.

Na legenda, a artista contou que se inspirou na estação do ano para a transformação: “Um belo dia resolvi mudar. Dando um toque de outono nos cabelos pelas mãos mágicas do Rapha. Amei o resultado”, ela escreveu ao revelar o novo visual e claro, ganhou muitos elogios dos seguidores nos comentários da publicação.

Vale lembrar que a última aparição de Carol nas telinhas aconteceu em setembro do ano passado, na novela "Amor Perfeito", da Globo, onde interpretou a personagem "Darlene Nogueira". No entanto, a artista também está se dedicando ao streaming, com participações recentes na série "Desejos S.A.", do Star Plus.

Além disso, Carol também fez algumas aparições no cinema, como no filme "Ninguém é de Ninguém", que já está disponível no Max, e também na comédia “Férias Trocadas”. Em suas redes sociais, ela celebrou as novas oportunidades: “Para mim, foi transformador e mudou a minha vida. Quem sabe também mude a sua?”, disse ao convidar os seguidores para assistir.

Carol Castro se derrete ao postar novo clique da filha:

Carol Castro encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique da filha, Nina, de seis anos. A menina é fruto de seu relacionamento com o violinista Felipe Prazeres, de quem está separada desde março de 2019. Na foto publicada no feed do Instagram, a herdeira da atriz aparece sentada no chão, esbanjando um belo sorriso.

"Meu presente de todos os dias! Todos os dias são dia das mães", falou a artista na legenda da publicação. Os internautas se encantaram com a foto de Nina e encheram a postagem de elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Princesa linda", escreveu outra. "Que carinha", comentou uma terceira; confira os registros da família de Carol Castro!