Renovando o loiro, Daiana Garbin dá repaginada no visual: "Gatinha"

Jornalista Daiana Garbin aproveita para repaginar o visual e mostra o resultado nas redes sociais

Redação Publicado em 07/08/2022, às 14h30

A jornalista Daiana Garbin (40) aproveitou a última terça-feira, 2, para dar uma repaginada no visual. Agora mais loira, Daiana mostrou o resultado do dia de beleza.

Em seu perfil no Instagram, Daiana compartilhou uma série de fotos mostrando o novo visual, com os fios mais dourados e a raiz retocada.

Desta vez, Daiana apostou em seguir um visual mais natural, e esbanjou beleza ao exibir o novo cabelo nas redes sociais: "Fiquei uma gatinha", escreveu Daiana, após agradecer os profissionais que cuidaram do seu novo visual, Wanderley Nunes e Ana Matsumoto.

Nos comentários, seguidores de Daiana aproveitaram para enaltecer a beleza da mãe de Lua: "Magnifica", escreveu um. "Sempre maravilhosa", destacou outro. "Uma gatinha mesmo", ressaltou o terceiro.

Veja as fotos de Daiana Garbin:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daiana Garbin (@garbindaiana)

Tiago Leifert é clicado pela esposa em momento fofo com a filha Lua:

A jornalista Daiana Garbin (40), esposa de Tiago Leifert (41) encheu seu feed de amor ao dividir com os seguidores um momento especial em família! Em seu perfil no Instagram, a escritora compartilhou uma foto fofíssima do apresentador ao lado da herdeira do casal, Lua, de um aninho e 8 meses.

Na imagem, o papai coruja posou sentado com a pequena entre suas pernas. O artista encantou os fãs e recebeu elogios na web ao posar com a filha, que foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo de câncer raro nos olhos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!