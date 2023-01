Renovando bronzeado, Sheron Menezzes empina o bumbum à beira da piscina: ''Ô, mulher linda!''

Protagonista da novela das sete, 'Vai na Fé', atriz Sheron Menezzes encanta os fãs ao surgir tomando sol de biquíni cavado

A atriz Sheron Menezzes (39) roubou a cena nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 23, ao compartilhar um momento de lazer!

Aproveitando a folga das gravações da novela das sete, Vai na Fé, na qual interpreta a protagonista Sol, a famosa deixou os seguidores babando ao exibir seu corpão em foto publicada em seu perfil no Instagram.

Renovando as energias, ela aproveitou para tomar sol na beira da piscina. No clique, a artista surgiu deitada em um puff com a parte de baixo do biquíni preta e cavada e empinou o bumbum. "Recarregando", disse Sheron ao legendar a publicação.

Nos comentários, os seguidores destacaram a beleza da atriz. "Que bolão", disse Bella Campos, que também integra o elenco do folhetim da Globo. "Ô, mulher linda!", "A mulher mais linda do mundo" "Adorei ver você na TV, sua beleza e talento são implacáveis", "Eu queria ser o sol uma hora dessas! Que Deusa!!", "Mulherão", "Maravilhosa", elogiaram.

Confira o clique de Sheron Menezzes de biquíni:

Sheron Menezzes sonhava em ser professora antes da carreira nas novelas

Sheron Menezzes tem uma extensa carreira nas novelas da Rede Globo. No elenco de Vai Na Fé, nova novela das 19h, ela tem certeza que está na profissão certa, porém, nem sempre foi assim. Antes, a artista sonhava em ser professora.

A revelação aconteceu durante uma entrevista ao programa Altas Horas, comandado por Serginho Groismann. Na ocasião, uma integrante da plateia foi escolhida para fazer uma pergunta à artista e quis saber se ela sempre soube que queria ser atriz. "Não. Quando eu era pequena, eu queria ser professora, eu achava bonito a arte de ensinar", começou ela. "Depois, eu queria ser psicóloga porque eu sempre tive muita curiosidade pelas pessoas e como que funciona o cérebro, o pensamento, o que te faz fazer alguma coisa."

