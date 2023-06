Recém-solteira, Mel Maia capricha na pose ao mostrar corpão turbinado: “Maravilhosa”

De costas, atriz Mel Maia exibe corpão de tirar o fôlego ao posar com conjunto justinho

A atriz Mel Maia deixou os seguidores apaixonados na tarde da última terça-feira, 13, ao publicar fotos de seu fim de tarde. Dona de uma beleza fora do comum, a jovem posou com um conjunto básico composto por uma calça e uma blusa de manga longa.

Em seu feed do Instagram, a ex-namorada de MC Daniel apostou no carão enquanto era banhada pelo sol do fim do dia, ao surgir sentada na cama em frente a uma janela. Nos cliques, Mel posou de ladinho e deixou os fãs perplexos com tanta beleza. "work of art (Trabalho de arte, em tradução livre)", escreveu a intérprete de Guiga, da novela Vai na Fé, na legenda dos cliques.

Nos comentários, fãs e amigos ficaram boquiabertos. "Linda! Nunca vi mais gata", babou a colega de elenco, Laiza Santos."Belíssima", aplaudiu outro. "Daniel é um louco perder uma mulher dessa", escreveu um seguidor.

Comprovando que nem o término de seu relacionamento com o cantor de funk, MC Daniel, abalou sua felicidade interna, na última semana, Mel Maia usou suas redes sociais para mostrar como momentos simples de sua vida.“Tem coisas tão simples que me fazem sair da órbita…”, legendou a atriz.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MEL MAIA:

Não foi traição! Saiba porque Mel Maia terminou namoro com MC Daniel: "Doentio"

Após boatos de traição e de desavenças, o colunista Leo Dias, afirmou que o romance entre MC Daniel e Mel Maia teve um fim devido ao "ciúme doentio" do funkeiro. O jornalista disse que as gravações da novela Vai na Fé, novela na qual a atriz é uma das estrelas, deixavam o cantor se mordendo de ciúmes.

"O Daniel é famoso há um ano, então ele não sabe lidar nem com a imprensa e, muito provavelmente, nem com a relação da Mel com o seu trabalho. (...) Eles acabaram se distanciando. Por conta da novela, ela tem que trabalhar muito no Rio", justificou ele.