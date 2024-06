Rebeca Andrade surge com novo visual antes dos Jogos Olímpicos

Estrela da seleção brasileira de ginástica, Rebeca Andrade surge sem as tranças no cabelo e com os fios cacheados em novas fotos

A ginasta Rebeca Andrade, de 25 anos, está com novo visual! Ela deixou de lado as tranças compridas nos cabelos para aderir ao visual com os fios cacheados.

Em novas fotos no Instagram, a estrela exibiu o cabelo cacheado e com franja. Inclusive, ela recebeu elogios dos fãs. “Gata demais com esse cabelo”, declarou um internauta. “Muito diferente! Quase não te reconheço”, declarou outro. “Seu cabelo está belíssimo”, afirmou mais um.

Vale lembrar que Rebeca está na preparação para participar dos Jogos Olímpicos de Paris, na França, nas próximas semanas.

View this post on Instagram A post shared by Rebeca Andrade🤍🦋 (@rebecarandrade)

Boa forma de Rebeca Andrade

A ginasta Rebeca Andradeelevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo toda sua beleza e seu corpão escultural ao surgir curtindo o dia em uma praia do Rio de Janeiro.

No clique publicado no feed do Instagram, a campeã olímpica e mundial impressionou os seguidores ao exibir seu abdômen definido e suas pernas torneadas ao surgir usando um biquíni fininho enquanto se refresca no mar.

O corpo sarado e a beleza da atleta chamou a atenção dos internautas, que encheram a postagem de elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Você tá maravilhosa", escreveu outra. "Um espetáculo", falou uma fã.