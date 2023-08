Rafaella Justus dá show de beleza ao usar vestido longo: "Maravilhosa"

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, ganhou elogios ao mostrar o look deslumbrante

RafaellaJustus, de 14 anos, ganhou elogios dos seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 28, ao mostrar o look que usou para prestigiar a festa de aniversário da amiga, Valetina Siebert Alves, afilhada de Ana Paula Siebert, esposa de seu pai, o empresário Roberto Justus.

Na foto postada no feed do Instagram, a filha mais velha da apresentadora Ticiane Pinheiro, que apresenta o programa Hoje em Dia, da Record TV, surgiu usando um lindo vestido longo azul, modelo tomara que caia e com alguns babados.

"Azul é o novo preto", escreveu ela na legenda da publicação. Em outro post, ela também postou um clique ao lado da amiga. "Você estava radiante! Te amo, Valentina! Parabéns por essa noite tão especial! Saudades já!", disse Rafa.

A publicação recebeu diversas curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", afirmou outra. "Está parecendo a Cinderela. Linda", comentou uma fã. "Cada dia mais linda", falou mais uma. "Tão bonitinha, uma verdadeira princesa", escreveu uma admiradora.

Na última semana, Rafaella também chamou a atenção ao postar uma foto usando um look deslumbrante. A menina usou um vestido de lantejoulas da marca Dress to Population, que custa R$ 3 mil, e uma sandália preta com spikes da marca Valentino, que custa R$ 6 mil. Ela completou a produção com uma maquiagem e deixando os fios presos de rabo de cavalo.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Roberto Justus revela cuidados com redes sociais de Rafa

Em entrevista à CARAS Brasil, Roberto Justos falou sobre Rafaella, sua filha com Ticiane Pinheiro, usar as redes sociais. "A gente vê um carinho gigantesco pela Rafa, que já tem 1,5 milhão de seguidores. Ela é uma menina muito carismática, tem um apelo muito bacana", afirmou. "A Rafa já nasceu mais famosinha, vamos dizer assim. Demoramos para abrir o Instagram dela, e ela faz tudo direitinho", acrescenta. Confira a entrevista!