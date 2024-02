Rafaella Justus aparece em novo vídeo após a rinoplastia

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus passou por cirurgia no nariz há poucos dias e mostrou sua nova aparência em vídeo nas redes sociais

A adolescente Rafaella Justus, de 14 anos, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, mostrou um pouco do resultado de sua cirurgia no nariz. Ela realizou o procedimento há pouco mais de uma semana para correção do desvio de septo e também aproveitou para fazer a rinoplastia.

Ainda com o curativo no rosto, ela gravou um vídeo para as redes sociais e exibiu a prévia do resultado. A estrela apareceu dublando uma música enquanto usava um vestido estampado.

A notícia da cirurgia foi revelada por ela nos stories do Instagram com uma mensagem para seus seguidores há poucos dias. “Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção do desvio de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia. Por isso, estarei meio off durante esses dias. Porém farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de ‘molho’ nesses dias”, escreveu.

Rafaella Justus manda recado para a irmã Fabiana

A adolescente Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, demonstrou o seu apoio para a irmã Fabiana Justus, que luta contra o câncer. Na noite de sexta-feira, 9, a jovem compartilhou um recado carinhoso para a irmã neste momento desafiador e encantou seus seguidores com a mensagem.

Nos stories do Instagram, Rafa Justus apoiou o tratamento de Fabiana. “Você é tão forte, e eu me orgulho tanto disso! Você está maravilhosa! Rumo a cura”, disse ela.