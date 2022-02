Rafa Kalimann surpreende ao posar de blazer aberto: "Gata demais"

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann exibiu detalhes de look e impressionou seus seguidores

A apresentadora Rafa Kalimann (28) elevou a temperatura de seus seguidores com os cliques postados no último sábado, 20.

Em seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou o look escolhido para o sábado a noite e exibiu o corpo escultural nas redes.

A ex-BBB optou por um conjunto de alfaiataria com um blazer oversized, uma tendência que voltou com tudo, e Rafa já mostrou amar em outras ocasiões.

Ostentando beleza nas redes, Rafa exibiu o look completo e mostrou detalhes da produção, ela optou por uma maquiagem glow e o cabelo contou com um penteado no estilo "molhado".

E claro, fãs da apresentadora rasgaram elogios para Rafa nas redes: "Que look lindo", comentou um. "Arrasou demais", disse outro. "Entregando tudo", escreveu o terceiro.

