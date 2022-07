Rafa Kalimann surge sem roupa em banho de espuma

Rafa Kalimann seduz os fãs ao mostrar foto na banheira e ostenta suas curvas impecáveis

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 20h44

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann agitou as redes sociais nesta terça-feira, 19, ao colocar suas curvas impecáveis para jogo. A musa apareceu sem roupas ao tomar um banho de banheira com muita espuma e registrar o momento em uma foto ousada.

No clique, ela cobriu o seu corpo de espuma e deixou alguns detalhes à mostra, com direito a olhar sedutor. “Vocês sabem o quanto eu prezo por uma rotina de autocuidado... apaixonada”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a artista. “Uma deusa”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann revela medo inusitado

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) surpreendeu o público e o apresentador Marcos Mion (43) ao contar sobre uma fobia que tem. Amodelo revelou que tem medo de música eletrônica.

"Rafa, você sabe que aqui no programa, quando você vai colocar as mãos na caixa, você tem que usar um fone com música alta", brincou ele. "É só não ter música eletrônica", rebateu ela.

"Como uma pessoa desenvolve medo de música eletrônica?", questionou Mion. "Eu não sei o que rolou. Eu faço terapia para tentar entender [o motivo desse sentimento]", disse ela. "Se estou em um restaurante, e está tocando eletrônica no fundo, eu falo: 'Oi, tudo bem? A gente pode trocar? Toca um sertanejo, um pagode", explicou ainda.