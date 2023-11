Rafa Kalimann surge impecável com visual repaginado: "Carinha nova"

Com visual repaginado, Rafa Kalimann arrasa o coração de seus seguidores e surge impecável em novos cliques nas redes sociais; confira!

Nesta noite de quarta-feira, 29, a influenciadora digital Rafa Kalimann se despediu do dia com novos cliques encantadores nas redes sociais. A ex-BBB 20 surgiu impecável em seu perfil oficial do Instagram e deixou seus seguidores babando.

De visual repaginado, a morena surgiu com as madeixas um pouco mais curtas e completamente lisas, deixando seus clássicos cachos bem longos de lado. Rafa também apostou em uma maquiagem simples, porém marcante, com tons terrosos que destacaram seus olhos e gloss nos lábios.

"Alguém tá de carinha nova", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios. "Impecável deusa", disse a influenciadora Larissa Gloor. "Chiqueeeee", disparou um fã. "A cara do amor da minha vida", brincou outro. "Toda linda, bonita pra caramba", enalteceu mais um. Outros já notaram o novo visual: "Tá muito perfeita", "Ainda mais linda", disseram.

Confira a publicação:

Rafa Kalimann se joga no samba com look mínimo em noitada

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimman sabe muito bem como aproveitar a vida. No último dia 24, a musa caiu na noite com muito samba durante sua passagem pelo Rio de Janeiro. Isso porque ela foi apresentada como nova musa da agremiação para o Carnaval de 2024.

Na ocasião, a famosa caprichou na escolha do seu look e deixou seus fãs encantados com a sua escolha. Ela apareceu de vestido curtíssimo, com pedrarias finas que deixavam seu modelito super brilhante. Ousada, a roupa teve direito a recortes estratégicas na cintura e um decote super poderoso.

Com sorrisão no rosto, a artista dançou muito e esbanjou simpatia ao lado dos integrantes da agremiação enquanto mostrava o seu samba no pé. Para as câmeras, ela fez carão e posou deslumbrante para os cliques.

Clique aqui e confira as fotos de Rafa Kalimann!