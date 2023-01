Rafa Kalimann surge coladinha com José Loreto em vídeo romântico na praia: ''Química pura''

Após ser citada em briga de Bianca Andrade e Gabi Prado, Rafa Kalimann posta vídeo em clima de romance com o namorado, José Loreto

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) usou as redes sociais para compartilhar um registro romântico ao lado do namorado, José Loreto (38)!

Em seu perfil no Instagram, no domingo, 01, a apresentadora publicou um vídeo curtindo o primeiro dia de sol de 2023 no Rio de Janeiro na companhia do ator. Os dois apareceram coladinhos, deitados na areia da praia e no maior chamego.

"José", escreveu Rafa Kalimann na legenda da publicação, em que aparece usando um biquíni vermelho fio dental.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o casalzão. "Casal bonito! Quero nem imaginar um filho desses 2", "Casal perfeito", "Larga a mão só, muita beleza", "Química pura", "Que casal", "Vocês são tão lindos", disseram.

Vale destacar que Rafa e José Loreto vão contracenar na nova novela das sete da TV Globo, Vai na Fé, escrita por Rosane Svartman.

Recentemente, as influenciadoras Bianca Andrade (28) e Gabi Prado (35) brigaram durante as festas de fim de ano em Pernambuco. Os internautas resgataram que o motivo teria sido a ficada de Boca Rosa com o ex de Rafa Kalimann, Daniel Caon, que foi exposta por Prado nas redes sociais. Bianca e Rafa participaram do BBB 20 e também se desentenderam durante o reality, mas teriam feito as pazes fora do confinamento.

Confira o vídeo de Rafa Kalimann com José Loreto na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann ostenta corpaço em passeio de barco

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann ostentou toda a sua beleza no último dia do ano de 2022. No último sábado, 31, a beldade exibiu sua boa forma ao posar só de biquíni em um novo ensaio fotográfico.

Nas imagens, ela surgiu de biquíni prateado e estilo fio-dental. O modelito deixou à mostra a barriga sarada dela e o seu corpo magérrimo enquanto ela curtia um passeio de barco no mar do Rio de Janeiro. “Seguindo o fluxo de um feed de verão porque Rio de Janeiro nos deu essa graça hoje”, disse ela na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!