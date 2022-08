Rafa Kalimann surge belíssima em foto e faz reflexão: "Acreditar nos valores humanos e ser otimista"

Apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann publica foto belíssima em preto e branco e reflete sobre a vida

Redação Publicado em 16/08/2022, às 13h07

Nesta terça-feira, 16, a apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29) usou as redes sociais para compartilhar uma foto belíssima. Através de um retrato em preto e branco, Rafa Kalimann também aproveitou para fazer uma reflexão sobre a vida.

Em seu perfil no Instagram, Rafa Kalimann compartilhou uma foto em perto e branco tirada pelo fotógrafo e amigo, Mario F. Canivello.

Na legenda do post, a apresentadora, que recentemente estreou como atriz na série Rensga Hits! citou um poema de Cora Coralina: “Ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer da derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar. Antes acreditar que duvidar, o que vale na vida não é o ponto de partida e sim a nossa caminhada", escreveu na legenda do post.

Nos comentários, fãs e amigos de Rafa Kalimann aproveitaram para deixar diversas mensagens, destacando a beleza da apresentadora: "Que foto linda", escreveu um internauta. "Sempre linda", declarou outro. "Você é luz", disse o terceiro.

Veja a foto de Rafa Kalimann:

