Rafa Kalimann recebe chuva de elogios ao posar com look marrom decotado

A apresentadora Rafa Kalimann fez carão e esbanjou beleza em suas redes sociais ao posar com look marrom para foto

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 22h03

Nesta quarta-feira, 5, Rafa Kalimann (29) deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma foto esbanjando beleza em seu Instagram.

A influenciadora apareceu fazendo carão em uma sacada com uma peça marrom bem decotada e com tecido aveludado.

“Faça o que for certo para você. E continue a fazer. Volte-se para a luz. Siga em frente mesmo quando for difícil. Especialmente quando for difícil. Não deixe a dúvida detê-lo. Confie no processo quando o ânimo lhe faltar. Deixe o crescimento ser a sua missão. Deixe a cura ser sua recompensa. Deixe a liberdade ser sua meta”, escreveu Rafa motivando seus seguidores.

A apresentadora do reality-show A Fazenda, Adriane Galisteu, elogiou a foto: “Tá linda”. E a atriz Monique Alfradique também elogiou a apresentadora: “Gata”.

Os fãs de Rafa também amaram a postagem e fizeram chover elogios nos comentários! “Que fotão”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “A beleza de milhões”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Que dupla!

Rafa Kalimann e Manu Gavassi decidiram combinar look para marcarem presença na festa de aniversário de Giovanna Ewbank que aconteceu nesta última terça-feira, 4.

A influenciadora tingiu seu cabelo de ruivo para se fantasiar da dupla musical russa t.A.T.u, ao lado de Manu.