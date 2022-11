Rafa Kalimann recebe chuva de elogios ao posar com look estiloso em São Paulo

LOOK PODEROSO!

A influenciadora Rafa Kalimann apareceu com look estiloso em São Paulo e foi muito elogiada por seus seguidores nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 19h21

Nesta terça-feira, 8, Rafa Kalimann (29) deixou seus seguidores babando ao publicar fotos do seu look no Instagram.

A influenciadora apareceu com um look composto por saia e jaqueta pretas de couro, com uma blusa branca decotada por baixo. Para completar o visual, a ex-BBB ainda usava longas botas pretas.

“ ‘Deixe o crescimento ser sua missão’. Cheguei São Paulo”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda do carrossel composto por oito imagens.

Os fãs da namorada de José Loreto (38) adoraram o look e as fotos publicadas e rasgaram elogios nos comentários! “Minha linda”, escreveu uma seguidora. E outra fã ainda comentou: “Simplesmente perfeita”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Família!

Recentemente, José Loreto comentou para a colunista Patrícia Kogut sobre a relação da nova namorada Rafa Kalimann com sua filha Bella, fruto de um relacionamento anterior.

"Tudo no seu tempo, devagar. A Rafa é um amor. Elas se gostam, se curtem, se divertem. É tudo muito novo. Temos cautela, mas é uma cautela natural. Não tivemos qualquer problema. Bella entende que o papai namora”, explicou ele