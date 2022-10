Rafa Kalimann posa de vestido com decote até o limite e deixa tatuagem ousada à mostra

Influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann abusa da beleza em vestido longo super decotado e exibe tatuagem no bumbum

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 07h06

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) roubou a cena nas redes sociais e deixou os seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos ousadas!

Na quinta-feira, 27, a apresentadora surgiu deslumbrante ao mostrar produção impecável para um evento. Nas imagens, a ex-BBB esbanjou sensualidade com um look poderoso para evento em São Paulo.

Com os cabelos soltos, a gata apostou no carão ao posar com um lindo vestido verde longo com um super decote até o umbigo e nas costas, evidenciando suas curvas perfeitas e deixando à mostra suas tatuagens, inclusive uma frase perto do bumbum.

"Que linda", disse Giovanna Lancellotti. "Sem dúvidas a mulher mais linda do Brasil", "A tatuageeeeeeem!! O que está escritooooooo que eu não consigo ler!! Kkkkkkkkk", "Uma tremenda gostosa Rafaella, com todo respeito", "Deusaaa", "Maravilhosa demais parece uma boneca de porcelana", "Uma verdadeira obra de arte", destacaram os admiradores.

Confira o look poderoso de Rafa Kalimann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann mostra o rosto cheio de acne e relembra período difícil

Recentemente, Rafa Kalimann usou as redes sociais para relembrar alguns momentos importantes de sua vida. Nos Stories de seu Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos de 2021 e aproveitou para recordar o período difícil em que enfrentou problemas na pele. A namorada de José Loreto publicou imagens mostrando seu rosto cheio de acne e comentou sobre a autoestima na época. "Como eu sofri nesse processo, não entendia o que estava acontecendo, sentia meu rosto quente e me culpava por deixar essa mudança abalar minha autoestima", começou escrevendo.

Na sequência, a ex-BBB contou que o tratamento com as espinhas foi longo: "Foram meses me cuidando. Por um lado, me ajudou a conhecer mais os sinais do meu corpo e a cuidar mais da minha alimentação, mas em outro mexeu comigo.""Não foi fácil, não. Fases. Tudo tem sua importância", completou Rafa.

