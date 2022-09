Rafa Kalimann posa de top transparente e exibe corpo escultural em fotos: "Gata"

Apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann posou com um top transparente e arrancou elogios dos internautas

Redação Publicado em 14/09/2022, às 11h07

Na última terça-feira, 13, a apresentadora Rafa Kalimann (29) elevou a temperatura de seus seguidores na web. A ex-BBB exibiu seu corpo escultural ao posar com um look preto ousado.

Através de seu perfil no Instagram, a artista, que recentemente fez sua estreia como atriz na série Rensga Hits!, compartilhou uma série de fotos mostrando sua noite em Trancoso, na Bahia, ao lado de amigos.

Rafa Kalimann curtiu uma noite de pizza na companhia de pessoas especiais e apostou em um look ousado e confortável. Ela posou com um top transparente e uma calça detalhada e roubou a cena na web.

Nos comentários da publicação, os fãs e seguidores de Rafa Kalimann aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da morena: "Uma gata", escreveu um. "Perfeita!", destacou outro. "Amo ver você feliz", declarou o terceiro.

Veja as fotos de Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann e José Loreto surgem abraçados em foto com elenco de 'Pantanal'

No último sábado, 10, Rafa Kalimann e José Loreto posaram abraçados em uma foto de encontro do elenco da novela Pantanal. A influenciadora e o ator apareceram com Silvero Pereira, Dira Paes, Marcos Palmeira, Isabel Teixeira e Juliano Cazarré em uma temakeria no Rio de Janeiro. “Nossas confraternizações de sempre! Não bastava gravar todos os dias juntos”, escreveu Loreto.

