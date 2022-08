Rafa Kalimann ostenta corpaço escultural em foto de biquíni cavado

Influenciadora digital Rafa Kalimann mostra fotos de momentos especiais encontrados em seu WhatsApp e arranca elogios da web

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 10h20

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) elevou a temperatura na web e deixou os seguidores babando ao exibir sua beleza nas redes sociais, mais uma vez!

Na manhã desta sexta-feira, 12, a ex-BBB, que fez sua estreia como atriz recentemente na nova série do Globoplay, Rensga Hits!, publicou uma sequência de imagens encontradas perdidas em sua galeria no WhatsApp.

Na primeira foto da série, Rafa posou na areia de uma praia usando um biquíni mínimo na cor verde militar e roubou a cena com suas curvas esculturais.

Nas outras imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a namorada de José Loreto (38) mostrou algumas produções, álbum de fotos antigas da família, playlist de músicas, momento fofo com seus cachorrinhos em casa, e aproveitou ainda para falar sobre a vacinação contra a covid-19. A famosa postou registro em que aparece recebendo a dose de reforço contra a doença e ressaltou a importância da imunização.

"Registros de momentos especiais encontrados no Whats. (tomem a vacina de reforço. Vacina da gripe. Vacina)", escreveu Rafa na legenda do post.

Nos comentários, os internautas não pouparam elogios à gata. "Musa Linda", "Diva", "Perfeitaaa", "Rafa, você é um monumento!", "Não vejo defeitos. E o melhor, mais linda por dentro. Você é de um amor e educação SEM IGUAL. Gratidão... enfim! Deveria dar aula, mil módulos pra muita gente por aí que não aprende nem com exemplo dos outros", disseram alguns seguidores.

Vale lembrar que Rafa e Loreto assumiram o namoro durante o show especial em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso, que aconteceu no Rio de Janeiro, no último domingo, 07.

Rafa Kalimann deixa web babando ao postar foto de biquíni:

Rafa Kalimann tenta despistar sobre tempo de romance com José Loreto

Rafa Kalimann contou mais sobre o seu namoro com o ator José Loreto durante participação no programa Encontro, da Globo, na manhã de quinta-feira, 11. Patricia Poeta quis saber mais detalhes sobre o relacionamento e Rafa contou que está contente com o namoro. “Não tem como esconder nada! [risos] Estou feliz, meu coração está feliz, alegre. Sou uma eterna apaixonada. E esse momento está assim, está leve, está gostoso”, disse ela. A apresentadora perguntou há quanto tempo eles estão juntos e Kalimann despistou: “É tempo bom. O tempo suficiente para a gente se conhecer bem. Eu amo que falaram: 'Rafa vamos ao encontro falar de Rensga Hits...”, declarou ela, mudando o rumo da conversa.

