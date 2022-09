Rafa Kalimann ostenta corpaço escultural de biquíni cavadíssimo em vídeo

De biquíni fio-dental pink, Rafa Kalimann exibe curvas perfeitas em vídeo e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 07h23 - Atualizado às 08h02

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) roubou a cena e deixou os fãs babando na quinta-feira, 01, ao ostentar suas curvas em registro publicado nas redes sociais!

A famosa, que fez sua estreia recentemente como atriz na série do Globoplay, Rensga Hits!, recebeu chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar vídeo exibindo seu corpão sarado.

Em seu feed no Instagram, a artista surgiu curtindo dia em praia do Rio de Janeiro. À beira-mar, a namorada de José Loreto (38), o Tadeu de Pantanal, a musa foi filmada com look mínimo fazendo dancinha para a câmera.

Nas imagens, a estrela mostrou o abdômen trincado e as pernas troneadas ao posar com biquíni rosa fio-dental bem cavado e de cortininha.

Os admiradores da participante do BBB 20 exaltaram a beleza da gata. "Um corpo, né meus amores", "Musa", "Gataaaaa", "Essa deusa", "Gostosa demais, gente", "Você é divina", "Que mulher", "Mas ela sabe ser maravilhosa mesmo né?!", "Olha esse corpo", "Uma verdadeira escultura", disseram.

De biquíni pink, Rafa Kalimann chama atenção da web:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann encanta ao dançar em pôr do sol

Na terça-feira, 30, Rafa Kalimann apareceu esbanjando alegria em seu Instagram ao publicar vídeo dançando! A influenciadora aparecia à beira-mar durante o pôr do sol sorrindo e dançando ao som da canção “Oração”. A gata estava com camiseta e calça brancas e levava um lenço vermelho nas mãos. “Eu confio tanto em Deus que minha resposta pra tudo é que ‘tá tudo bem’ porque mesmo se não estiver, eu sei que vai ficar”, escreveu Rafa.

