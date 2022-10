Rafa Kalimann mostra rosto com acne e conta: ''Como eu sofri nesse processo''

Influenciadora digital Rafa Kalimann relembra período difícil de problemas com acne no rosto e faz desabafo sobre autoestima

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 10h10

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 24, para relembrar alguns momentos importantes de sua vida.

Nos Stories de seu Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos de 2021 e aproveitou para recordar o período difícil em que enfrentou problemas na pele.

A namorada de José Loreto (38) publicou imagens mostrando seu rosto cheio de acne e comentou sobre a autoestima na época. "Como eu sofri nesse processo, não entendia o que estava acontecendo, sentia meu rosto quente e me culpava por deixar essa mudança abalar minha autoestima", começou escrevendo.

Na sequência, a ex-BBB contou que o tratamento com as espinhas foi longo: "Foram meses me cuidando. Por um lado, me ajudou a conhecer mais os sinais do meu corpo e a cuidar mais da minha alimentação, mas em outro mexeu comigo." "Não foi fácil, não. Fases. Tudo tem sua importância", completou Rafa.

Rafa também postou fotos antigas em que aparece criança, vestida de cowgirl, e adolescente. "Iturama traz cada história boa. Cia nômade, aula de teatro. Não lembro o porquê da faixa", disse ela sobre a época em que começou a desfilar.

Confira o rosto de Rafa Kalimann com acne:

Rafa Kalimann treina ao lado de José Loreto em praia

A influenciadora digital Rafa Kalimann aproveitou o dia inteiro na praia na quinta-feira, 20, na companhia do namorado, o ator José Loreto! Curtindo a tarde à beira-mar no Rio de Janeiro, a ex-BBB surgiu treinando ao lado do artista, que deu vida ao peão Tadeu no remake da novela Pantanal. Nos Stories de seu Instagram, a apresentadora publicou vídeos feitos durante os exercícios físicos. "Depois do almoço quis ir treinar pra aproveitar o máximo desse dia lindo", disse ela ao legendar a publicação em que aparece de top e shortinho vinho.

