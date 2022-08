Rafa Kalimann exibe as pernas saradas ao posar com look branco poderoso

Influenciadora Rafa Kalimann compartilha clique em que aparece sorridente, ostentando o corpaço em vestido branco com recortes

18/08/2022

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) surgiu deslumbrante em nova foto nas redes sociais e recebeu chuva de elogios dos seguidores!

A ex-BBB, que fez sua estreia como atriz recentemente na série do Globoplay, Rensga Hits!, publicou um lindo clique em que aparece sorridente ostentando as curvas impecáveis na web. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a gata apostou em um look all white.

Com os cabelos ondulados e soltos, a namorada do ator José Loreto (38) surgiu sentada em uma cadeira, com as pernas torneadas e bronzeadas à mostra, usando um vestido com recortes na cintura e fendado. "Solar", escreveu Rafa Kalimann na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Deslumbrante", "Que mulher linda", "Seu sorriso é tão lindo", "Linda demais", "Musaaa", "Deusa", "Maravilhosa", exaltaram os admiradores da gata.

Recentemente, Rafa revelou que seu namoro com Loreto começou após a participação deles como jurados na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Em uma nova participação no programa de Luciano Huck, ela comentou sobre o relacionamento deles. “Se ela e o Loreto casarem, eu vou ser o padrinho número 1. Fala aí você”, brincou Huck. Então, ele perguntou se ela está bem e ela disse que está “felicíssima”. E o apresentador disse: “Estou feliz com esse namoro novo, quero crédito porque esse reencontro foi no palco do Domingão, ok?”. E ela concordou: “Depois de 14 anos".

A influencer, então, explicou a história de quando tirou uma foto com Loreto há anos. “Eu tietei ele há 14 anos, tirei uma foto e guardei essa foto atrás da minha porta do meu quarto. Eu tenho essa foto, vou te mostrar depois e a gente se reencontrou aqui no palco”, declarou.

Rafa Kalimann conta como lida com o estresse

Rafa Kalimann bateu um papo com os fãs e falou sobre como lida com estresse. “Eu comecei a sentir no decorrer do dia, quando eu não dava umas pequenas pausas para respirar sem me preocupar com algo, eu chegava a noite e não conseguia dormir bem”, disse. A ex-BBB ainda deu uma dica: “Um conselho que eu dou para vocês, seja na hora do almoço, seja entre um intervalo e outro. Desligue um pouco a mente. Vai colocar alguma música que vocês gostam muito, ler alguma coisa que vocês gostam muito”.

