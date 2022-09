Rafa Kalimann exibe beleza em look branco durante desfile de marca luxuosa

Rafa Kalimann esteve presente no desfile de marca de luxo em Paris e arrancou elogios com seu look

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 22h45

Nesta quarta-feira, 27, a apresentadora Rafa Kalimann (29) esteve presente no desfile da marca de luxo francesa Balmain, durante o Paris Fashion Week. A modelo apostou em um look todo branco para a noite da cidade luz.

Ao abrir um álbum de fotos com vários momentos da noite, Rafa escreveu na legenda: “Foi um impacto, senti as referências da natureza muito potentes, como se a terra e o fogo fossem subir. A moda exercendo sua arte. Entregaram um verdadeiro show (literalmente com nossa musa @cher como surpresa final).”

Nas fotos, vemos Rafa com um vestido branco, com uma saia curta chique e um óculos no estilo mais vintage. Nos comentários, vários seguidores da modelo se impressionaram com a beleza dela. “Linda”, “Gostosona”, “Você está linda demais”, disseram algumas pessoas, além dos inúmeros emojis de coração e carinhas apaixonadas.

Veja as fotos que Rafa Kalimann publicou da sua noite no desfile da Balmain:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann esbanja alegria ao surgir com camiseta assinada por jogadores da seleção brasileira

Rafa Kalimann apareceu no estádio parisiense Parc des Princes com a camiseta verde amarela da seleção com seu sobrenome e o número 9 atrás. Depois do jogo em que o Brasil levou a melhor com um placar de 5x1, a ex-BBB mostrou seu uniforme assinado pelos jogadores da seleção.