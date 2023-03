Rafa Kalimann esbanja elegância ao surgir com vestido brilhante em Paris

A influenciadora Rafa Kalimann recebeu chuva de elogios ao posar com vestido brilhante na França

Nesta quinta-feira, 2, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram vestindo uma peça elegante.

A influenciadora surgiu com um vestido longo prateado brilhante posando em um hotel de Paris, França, em fotos feitas por Eusébio Mendonça.

“Noite especial em Paris”, escreveu a ex-BBB em inglês na legenda da postagem contendo 10 fotos em que esbanjava beleza.

Os seguidores da participante do BBB 20 adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários do post! “Que espetáculo você é, Rafaella”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Linda”.

Nesta última quarta-feira, 1, Rafa Kalimann surgiu elegante e recebeu diversos elogios ao posar em uma estação de ski na França.

A influenciadora apostou em um look composto por uma peça única branca na estação Courchevel, na França.