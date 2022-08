Rafa Kalimann esbanja beleza em selfie nas redes sociais: "Surreal de linda"

Rafa Kalimann compartilha selfie matinal e encanta a web com o registro esbanjando beleza

Redação Publicado em 25/08/2022, às 10h17

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29) usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 25, para compartilhar uma selfie esbanjando beleza.

Através de seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou uma foto belíssima. Nela, a morena exibe seus olhos verdes em um registro impecável, impressionando seus seguidores.

Nos comentários da publicação, amigos e fãs de Rafa aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da apresentadora: "Surreal de linda!", escreveu um internauta. "Sempre linda", destacou outro. "Bonita pra caramba", disse o terceiro.

Ainda nesta semana, Rafa Kalimann elevou a temperatura nas redes sociais com novas fotos de ensaio em clima 'dark'! A famosa surgiu deslumbrante com um biquíni mínimo bem cavado com alças brilhantes, exibindo suas curvas perfeitas.

Veja a selfie de Rafa Kalimann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann posta foto antiga com José Loreto e se declara

Rafa Kalimann e José Loreto estão apaixonadíssimos! Recentemente, o mais novo casal usou as redes sociais para trocar declarações! Após ter prometido durante participação no Domingão com Huck, a ex-BBB compartilhou uma foto antiga em que aparece ao lado do ator, intérprete do peão Tadeu no remake da novela Pantanal, na época em que era fã dele. Na imagem, os dois aparecem bem mais novos.

Momentos depois, Loreto publicou sequência de lindas fotos do final de semana do casal em um hotel em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. "Nem sei, só sei que grudei, namorei, quero demais... Deliciosamente em paz", se declarou o artista.

Os dois assumiram o namoro no show de 80 anos de Caetano Veloso, no dia 07 de agosto, no Rio de Janeiro.

