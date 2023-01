Rafa Kalimann esbanja beleza durante ida ao Projac: ‘Dia todo na firma’

Apresentadora Rafa Kalimann participa de gravação de novo projeto com Boninho

A apresentadora Rafa Kalimann (29) foi ao Projac nesta quarta-feira, 11, e usou um look para lá de bonito! A influenciadora usou suas redes sociais para aparecer posando em diversos lugares dos Estúdios Globo, usando um conjuntinho que arrancou elogios de seus seguidores.

“Dia todo na firma com vontade de exibir o lookinho que amei”, escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela surgiu usando um conjunto de top sem alças e calça de denim, estampados em branco e rosa.

Em seus stories, ela mostrou que participou de algumas gravações de um novo projeto do diretor da casa, Boninho. Além disso, aproveitou para posar ao lado do próprio patrão. “Um projeto novo muito legal, hoje foi risada assumida. Vocês vão adorar!”, escreveu.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza escultural da apresentadora. “Amei”, escreveu a atriz Juliana Paes. “Que deusa”, elogiou uma internauta. “Nas quartas usamos rosa”, brincou uma terceira.

Veja a publicação da apresentadora Rafa Kalimann durante sua ida ao Projac:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)



Rafa Kalimann reflete sobre o ano de 2022

Nesta semana, Rafa Kalimann compartilhou um texto nas redes sociais para refletir sobre o que viveu no último ano. “Notei, revisitando esse ano, que fui mais potente do que imaginei que pudesse ser, principalmente nas vezes que me senti vulnerável – efeito imediato de ter coragem pra encarar meus medos. E como os encarei. Evolui com absoluto sucesso. Fui quem vim pra ser. Me reconheci no desconhecido. Meu ano me desafiou, fez eu me sentir mais viva, entusiasmada, mais brava e impaciente do que nunca. Fui feroz, errei pra ser certeira, reconheci ainda mais meus defeitos, me calei pra situações que eu queria gritar e intuitivamente vi não ser pra agora, não pra ser esse ano, talvez logo ali. E precisei intuir, pra isso me fechei, me ferrei, arrepiei, confirmei”, contou ela