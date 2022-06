Rafa Kalimann empina o bumbum e deixa pernas à mostra em look poderoso com fenda

Influenciadora digital Rafa Kalimann posta série de fotos ostentando suas curvas com vestido coladinho e arranca elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 08h55

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez, com cliques deslumbrantes!

Na quarta-feira, 29, a apresentadora publicou uma sequência de fotos em que aparece usando um look poderoso que evidenciou suas curvas.

Nas imagens, feitas pelo fotógrafo Eusébio Mendonça e publicadas em seu perfil no Instagram, a gata posou toda produzida com um vestido branco justinho com uma fenda poderosa, deixando as pernas à mostra. De óculos escuros, ela apostou no carão em uma escada e empinou o bumbum deitada em um sofá.

"Já disse que te amo hoje?", declarou Linn da Quebrada nos comentários do post. "Não estava preparada pra esse lacre", disse uma seguidora. "Minha nossa como pode ser tão linda?", se derreteu outra. "Poderosa", exaltou uma terceira. "Parabéns por ser a mulher mais bonita do Brasil", destacou mais uma.

Rafa Kalimann assume affair com jogador de vôlei Bruninho

Rafa Kalimann revelou que está vivendo um affair com o jogador de vôlei Bruno Rezende (35), o Bruninho. Ela contou que os dois estão se conhecendo melhor, mas sem rótulos, em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL. Recentemente, os dois já foram vistos aos beijos em uma festa. “Tem que rotular os beijos na boca? Não tem. A gente está se conhecendo. Não quero cair na pressão. Somos muito bem resolvidos com o que somos e queremos. Está gostoso assim. Ele é uma pessoa que admiro muito”, contou ela.

Rafa Kalimann parou a web antes do São João da Thay ao aparecer sem roupas em fotos ousadas se cobrindo apenas com um lençol branco.

Confira os cliques sensuais de Rafa Kalimann com look branco: